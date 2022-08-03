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Кулеба рассказал об освобождении временно оккупированного Херсона

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Кулеба рассказал об освобождении временно оккупированного Херсона

Фото: Associated Press

Украина может освободить все свои территории.

Это касается также и временно оккупированного Херсона.

Об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Освобождение всей территории Украины реалистично", — сказал Кулеба, отвечая на вопрос о деоккупации Херсона.

Напомним, в Херсоне оккупанты вместо Антоновского моста через реку Днепр используют понтонные переправы. Ими курсируют автомобильный транспорт и военная техника.

Также российский оппозиционер, писатель и публицист Андрей Пионтковский оценил важность контрнаступления ВСУ в Херсонской области и дальнейшего освобождения оккупированного областного центра.

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