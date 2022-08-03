"Динамо" минимально победило "Штурм" на пути в плей-офф Лиги чемпионов

В среду, 3 августа, состоялся первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23 между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом".

Киевское "Динамо" победило в первом поединке квалификациии Лиги чемпионов австрийский "Штурм" со счетом 1:0 .

Единственный гол матча на 28-й минуте забил Александр Караваев. На линии штрафной он подхватил мяч после поперечной передачи и метко и мощно пробил в нижний левый угол ворот.

Отметим, что Караваев попал в стартовый состав команды перед началом поединка. Он заменил Цыганкова, получившего травму на разминке.

Напомним, что победитель противостояния "Динамо" – "Штурм" сыграет с победителем пары "Бенфика" – Митьюлланд в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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