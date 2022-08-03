Кулеба розповів про звільнення тимчасово окупованого Херсона

Україна може звільнити усі свої території.
Це стосується також і тимчасово окупованого Херсона.
Про це під час брифінгу сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Звільнення всієї території України є реалістичним", - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання про деокупацію Херсона.
Нагадаємо, у Херсоні окупанти замість Антонівського мосту через річку Дніпро використовують понтонні переправи. Ними курсують автомобільний транспорт та військова техніка.
Також російський опозиціонер, письменник і публіцист Андрій Піонтковський оцінив важливість контрнаступу ЗСУ в Херсонській області та подальшого звільнення окупованого обласного центру.
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