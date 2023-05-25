Лукашенко рассказал, как защищено ядерное оружие РФ в Беларуси: видео

Белорусский диктатор уверяет, что "никакие диверсанты не прорвутся, в частности из Польши".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, что российское ядерное оружие, размещенное в РБ, находится "в полной безопасности — никакие диверсанты не прорвутся, в том числе из Польши".

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

"Мы люди пунктуальные, хозяйственные, несем за это ответственность. Граница на замке", – сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор добавил, что через "зеленую границу" ДРГ вряд ли будут пытаться проникнуть на территорию страны.

Лукашенко рассказал, насколько защищено ядерное оружие РФ в Беларуси

Лукашенко отметил, что российское ядерное оружие уже начало перемещаться в Беларусь в рамках двусторонних договоренностей.

Напомним, 25 мая министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о размещении на территории республики российского нестратегического ядерного оружия. "Размещение нестратегического ядерного оружия – действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран", – прокомментировал Хренин.