Лукашенко рассказал, как защищено ядерное оружие РФ в Беларуси: видео

Белорусский диктатор уверяет, что "никакие диверсанты не прорвутся, в частности из Польши".
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, что российское ядерное оружие, размещенное в РБ, находится "в полной безопасности — никакие диверсанты не прорвутся, в том числе из Польши".
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
"Мы люди пунктуальные, хозяйственные, несем за это ответственность. Граница на замке", – сказал Лукашенко.
Белорусский диктатор добавил, что через "зеленую границу" ДРГ вряд ли будут пытаться проникнуть на территорию страны.
Лукашенко отметил, что российское ядерное оружие уже начало перемещаться в Беларусь в рамках двусторонних договоренностей.
Напомним, 25 мая министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о размещении на территории республики российского нестратегического ядерного оружия. "Размещение нестратегического ядерного оружия – действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран", – прокомментировал Хренин.
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