Мэр Харькова сообщил о ракетной атаке на город и прилетах в одном из районов

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Ракетная атака на Харьков. В городе есть серия взрывов. Предварительно – прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие — информация пока уточняется", — отметил он.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о взрывах в городе и остановке метро.

Напомним, утро 29 декабря началось в Украине с масштабной воздушной тревоги из-за очередного ракетного массированного удара РФ. Это уже десятая атака. В ряде областей и в Киеве прогремели мощные взрывы. Сообщается о работе ПВО. Так, уничтожение вражеских ракет уже подтвердили в Сумской и Николаевской областях.

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