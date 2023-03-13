Мобилизированный депутат от ОПЗЖ задержан из-за отказа ехать на фронт

В Одесской области произошел инцидент, связанный с отказом группы военнослужащих выполнить приказы во время военного положения. Среди них – депутат Раздельнянского горсовета Владимир Нестеров.

Об этом пишет "Думская".

Отмечается, что подразделение Нестерова получило приказ отправиться на восток Украины. Впрочем, военнослужащие отказались выполнить его.

После этого Одесский суд принял решение содержать военнослужащих под стражей. Для Нестерова, в частности, был установлен залог в размере 214720 грн.

"Задержание "терробороновцев" и избрание им меры пресечения сопровождалось акциями протеста родственников, утверждающих, что их близкие не выполнили приказы из-за недостаточной боевой подготовки", — говорится в сообщении.

Офицер Оперативного командования "Юг" отметил, что подразделение было сформировано в "лихорадке" первых дней широкомасштабного российского вторжения, и его бойцы не хотели проходить обучение. В частности, для того, чтобы устроить предпринимателей и чиновников, желающих продемонстрировать свой "патриотизм", и при этом не хотят попасть на фронт.

Добавим, что житель села Ворона Ковельского района Волынской области набросился с бранью на работников военкомата, которые на остановке общественного транспорта вручали ему повестку .

Читайте также: