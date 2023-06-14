Момент ракетного удара по Одессе зафиксировали на видео

Взрыв от попадания ракеты раздался во время сигнала тревоги.

Момент ракетного удара по Одессе в ночь на 14 июня попал на видео: там зафиксирован сильный шум, вспышка и громкий взрыв в момент попадания.

Соответствующие ролики были опубликованы в Сети.

На камерах наблюдения зафиксирован звук сигнала воздушной тревоги. Одновременно с тревогой слышен сильный шум приближающейся ракеты, а затем видна вспышка и сам момент попадания с мощным взрывом.

На еще одной камере наблюдения в, вероятно, квартире видна сильная вспышка и звук взрыва.

Момент ракетного удара по Одессе попал на видео

Ракетный удар по Одессе 14 июня: что известно

Российские захватчики нанесли по Одессе удары ракетами "Калибр" в ночь 14 июня: запустили четыре цели, две из которых удалось сбить. Вражеские ракеты попали по складу торговой сети (возник пожар), повредили бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания, магазины и машины. В результате российской атаки пока известно о трех погибших – все они были охранниками склада. Еще 13 человек пострадали. Спасатели на месте разбирают завалы в поисках людей.

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