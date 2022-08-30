Морги Мелитополя переполнены телами оккупантов

Мест для трупов катастрофически не хватает, а останки россиян хранят даже не в холодильниках.

Об этом пишет издание "РИА-Мелитополь".

"Жители Мелитополя и других временно оккупированных городов Запорожской области столкнулись с проблемой нормального захоронения умерших", — говорится в сообщении.

Согласно информации от украинских спецслужб, примерно 20 августа захватчики запретили патологоанатомам принимать тела людей, умерших собственной смертью. Вероятно, потому, что в моргах критически не хватает мест даже российским оккупантам.

"Родственники умерших в оккупации в Запорожье вынуждены везти тела покойников в Мелитополь. Это касается жителей Днепрорудного, Малой и Большой Белозерки, Энергодара, Каменки-Днепровской, Михайловки, Васильевки, Токмака и других населенных пунктов, находящихся недалеко от линии фронта" – добавляют журналисты.

Напомним, мэр Мелитополя рассказал, сколько военных баз оккупантов еще есть в городе и где они расположены.

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