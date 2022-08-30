Военный эксперт: Шойгу – завхоз Путина в Минобороны России

Недавно разведка Министерства обороны Великобритании обнародовала информацию, что министра обороны РФ Сергей Шойгу отстранили от управления войсками, а оперативные командиры напрямую информируют президента Владимира Путина о ходе войны.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FreeDom объяснил, отражается ли это на плане войны России против Украины, и какую роль исполняет Шойгу в оборонном министерстве.

"Давайте будем говорить так, министр обороны РФ, по своей сути, является завхозом он не руководит военными операциями, и, например, мне непонятно, зачем британские средства массовой информации так акцентирую, что военное руководство России докладывает напрямую Путину. Они обязаны ему докладывать, потому что он – Верховный главнокомандующий. То, что Шойгу занимается какими-то вопросами, не связанными с боевым планированием, это его работа, это не большая беда, что он не принимает участия в планировании боевых операций, это не задача министра обороны. Это очевидные вещи, которые не требуют дополнительного объяснения. Он и не должен заниматься планированием, для этого есть генерал Герасимов. Если бы генерала Герасимова отстранили, тогда это было уже более интересной информацией. А так, Шойгу является тенью Путина в Министерстве обороны, поэтому он будет выполнять свои задачи до тех пор, пока Путин будет считать это необходимым", — объяснил Грабский.

Напомним, экс-заместитель госсекретаря рассказал, что может стать переломным моментом в войне.

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