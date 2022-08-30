Військовий експерт: Шойгу – завгосп Путіна у Міноборони Росії

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу не бере участі в плануванні бойових операцій.
Нещодавно розвідка Міністерства оборони Великої Британії оприлюднила інформацію, що міністра оборони РФ Сергій Шойгу відсторонили від управління військами, а оперативні командири безпосередньо інформують президента Володимира Путіна про перебіг війни.
Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FreeDom пояснив, чи відображається це на плані війни Росії проти України, і яку саме роль виконує Шойгу в оборонному міністерстві.
"Давайте говоритимемо так, міністр оборони РФ, за своєю суттю, є завгоспом, він не керує військовими операціями, і, наприклад, мені незрозуміло, навіщо британські засоби масової інформації так акцентую, що військове керівництво Росії звітує напряму Путіну. Вони мають йому звітувати, оскільки він – Верховний головнокомандувач. Те, що Шойгу займається якимись питаннями, не пов'язаними з бойовим плануванням, це його робота, це не велике лихо, що він не бере участі у плануванні бойових операцій, це не завдання міністра оборони. Це очевидні речі, які потребують додаткового пояснення. Він і повинен займатися плануванням, для цього є генерал Герасимов. Якби генерала Герасимова усунули, тоді це було вже цікавішою інформацією. А так, Шойгу є тінню Путіна в Міністерстві оборони, тому він виконуватиме свої завдання доти, доки Путін вважатиме це за необхідне", - пояснив Грабський.
Нагадаємо, ексзаступник держсекретаря розповів, що може стати переламним моментом у війні.
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