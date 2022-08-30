Під Дніпром знайшли тіло чоловіка без голови

Загиблого чоловіка шукали понад два тижні.
У районі Курилівського котловану в місті Кам'янське Дніпропетровської області знайшли тіло чоловіка без голови. Загиблий виявився 38-річним місцевим мешканцем, якого розшукували понад два тижні.
Про це повідомляє "Інформатор".
Труп чоловіка був почорнілий і накритий ганчірками. Видимих слідів насильницької смерті не виявили. Точну причину смерті встановлюють.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 30 серпня атакувала три райони Дніпропетровщини. Нікопольський район окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії, а по Криворізькому та Дніпровському завдали ракетних ударів.
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