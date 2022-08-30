"HIMARS – це вірус, який не бачить антивірусна система російської ППО" - військовий експерт

ППО, яку зараз росіяни переналаштовують, не найкраща у світі, вона не захищає ті склади, ті командні пункти, де перебувають офіцери.

Чому протиповітряна оборона Росії така неефективна, і чому хвалена ППО російської армії не захищає своїх офіцерів, в ефірі телеканалу FreeDom розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Протиповітряна система, яка є на озброєнні армії РФ, це система, яка створювалася за радянських часів, і вона в принципі не вміє воювати з тими силами та засобами, які зараз перебувають на озброєнні української армії. Якщо говорити сучасною мовою, це антивірус, який слабший за вірус, проти якого він створювався. У даному випадку HIMARS є тим самим вірусом, який не бачить антивірусна система російської протиповітряної оборони. І вона не має можливості з ними боротися", - каже експерт.

За словами Грабського, HIMARS завдає масованого точкового удару, а система ППО була "заточена" проти летальних апаратів та знищення цілей на великій висоті.

"Тому говорити про те, що ППО Росії ефективна проти сучасних засобів ураження, які є на озброєнні ЗСУ не доводиться, вона їх просто не може втримати. І тут, знаєте, росіянам був би сенс звертатися, напевно, до Ізраїлю, з наданням їм так званого Залізного купола, який міг би частково допомогти у цій справі, але вже надто пізно, і тому потрібно розуміти, що у росіян просто немає можливості відбити атаки сучасних засобів озброєння, це по-перше, якщо ми говоримо про HIMARS. Якщо ми говоримо про високоточні активно-реактивні снаряди, то ніяка ракета, ніяка стріла не може перехопити активно-реактивний снаряд", - резюмував експерт.

Нагадаємо, ЗСУ взяли під вогневий контроль усі мости на Херсонщині.

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