"Бачимо рух - одразу реагуємо": ЗСУ взяли під вогневий контроль усі мости на Херсонщині

ЗСУ взяли під вогневий контроль усі транспортні артерії російських окупантів на Херсонщині.
Якщо українські захисники помічають рух на будь-якому з мостів чи переправ - одразу на це реагують.
Про це в етері ТСН сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
"Ми тримаємо під вогневим контролем усі транспортні артерії, які ворог міг би навіть гіпотетично використати для підтягування резервів. А тому будь-який рух на цьому напрямку нами буде одразу припинений", - сказала Гуменюк.
Нагадаємо, на Херсонському напрямку ЗСУ за ніч ліквідували до 80 російських окупантів. Також українські захисники знищили до 60 одиниць військової техніки росіян.
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