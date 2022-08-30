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"Бачимо рух - одразу реагуємо": ЗСУ взяли під вогневий контроль усі мости на Херсонщині

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"Бачимо рух - одразу реагуємо": ЗСУ взяли під вогневий контроль усі мости на Херсонщині

Фото: УНІАН

ЗСУ взяли під вогневий контроль усі транспортні артерії російських окупантів на Херсонщині.

Якщо українські захисники помічають рух на будь-якому з мостів чи переправ - одразу на це реагують. 

Про це в етері ТСН сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. 

"Ми тримаємо під вогневим контролем усі транспортні артерії, які ворог міг би навіть гіпотетично використати для підтягування резервів. А тому будь-який рух на цьому напрямку нами буде одразу припинений", - сказала Гуменюк. 

Нагадаємо, на Херсонському напрямку ЗСУ за ніч ліквідували до 80 російських окупантів. Також українські захисники знищили до 60 одиниць військової техніки росіян. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
283
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