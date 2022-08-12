У Кремлі проводять "промислову мобілізацію" серед виробників зброї

Крім того, у країні-агресорці посилили контролювання за підприємствами, які виготовляють зброю. В РФ також хочуть контролювати переміщення персоналу оборонних підприємств.

Про це повдомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Державна компанія "Ростех" від початку серпня заборонила керівникам та частині звичайних робітників йти у відпустки. У деяких оборонних підприємствах для всього персоналу відпустки перенесли на невизначений термін. До слова, до складу підприємств входять понад 800 компаній. Вони виконують понад 40% всього держзамовлення та пріоритетних приватних замовлень.

Кампанія з відміни відпусток пов’язана із заходами встановлення повного контролю над пересуванням персоналу оборонних підприємств, в першу чергу - керівного складу. У розвідці пояснюють, що це пов'язано із гучнини справ зі звинувачення у державній зраді окремих представників наукових кіл РФ.

Очолювана диктатором Путіним воєнно-промислова комісія збирається змінити державне оборонне замовлення на 2022 рік. Кремль планує збільшити витрати на 600-700 млрд рублів. Зміни планують затвердити вже на початку вересня.

Як повідомлялося, армія країни-агресорки Росії має на фронті велику кількість старої техніки. Втім, це іржаве залізо і їздить, і стріляє. Тисячі снарядів, які випускають окупанти навіть зі старої зброї, також завдають шкоди, руйнують опорні пункти та вбивають українських захисників, наголошує військовий експерт Сергій Грабський.

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