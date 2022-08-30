Под Днепром нашли тело мужчины без головы

Погибшего мужчину искали больше двух недель.
В районе Куриловского котлована в городе Каменское Днепропетровской области обнаружили тело мужчины без головы. Погибший оказался 38-летним местным жителем, которого искали более двух недель.
Об этом сообщает "Информатор".
Труп мужчины был почерневший и покрыт тряпками. Видимых следов насильственной смерти не обнаружили. Точную причину смерти устанавливают.
Напомним, российская армия в ночь на 30 августа атаковала три района Днепропетровщины. Никопольский район оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии, а по Криворожскому и Днепровскому нанесли ракетные удары.
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