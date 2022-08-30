Морги Мелітополя переповнені тілами окупантів

Місць для трупів катастрофічно не вистачає, а останки росіян зберігають навіть не в холодильниках.

Про це пише видання "РІА-Мелітополь".

"Жителі Мелітополя та інших тимчасово окупованих міст Запорізької області зіткнулися із проблемою нормально поховати померлих", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією від українських спецслужб, приблизно 20 серпня загарбники заборонили патологоанатомам приймати тіла людей, які померли власною смертю. Ймовірно тому, що в моргах критично не вистачає місць навіть російським окупантам.

"Родичі померлих в окупації на Запоріжжі змушені везти тіла покійників до Мелітополя. Це стосується мешканців Дніпрорудного, Малої та Великої Білозерки, Енергодару, Кам'янки-Дніпровської, Михайлівки, Василівки, Токмака та інших населених пунктів, що перебувають недалеко від лінії фронту", - додають журналісти.

Нагадаємо, мер Мелітополя розповів, скільки військових баз окупантів ще є у місті та де вони розташовані.

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