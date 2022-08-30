Морги Мелітополя переповнені тілами окупантів

У окупованому Мелітополі Запорізької області морги переповнені тілами російських загарбників.
Місць для трупів катастрофічно не вистачає, а останки росіян зберігають навіть не в холодильниках.
Про це пише видання "РІА-Мелітополь".
"Жителі Мелітополя та інших тимчасово окупованих міст Запорізької області зіткнулися із проблемою нормально поховати померлих", - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією від українських спецслужб, приблизно 20 серпня загарбники заборонили патологоанатомам приймати тіла людей, які померли власною смертю. Ймовірно тому, що в моргах критично не вистачає місць навіть російським окупантам.
"Родичі померлих в окупації на Запоріжжі змушені везти тіла покійників до Мелітополя. Це стосується мешканців Дніпрорудного, Малої та Великої Білозерки, Енергодару, Кам'янки-Дніпровської, Михайлівки, Василівки, Токмака та інших населених пунктів, що перебувають недалеко від лінії фронту", - додають журналісти.
Нагадаємо, мер Мелітополя розповів, скільки військових баз окупантів ще є у місті та де вони розташовані.
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