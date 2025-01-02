"Не быть пид*расом": комбат К-2 объяснил, как надо беречь пехоту

По словам комбата, было много случаев, когда ему приходилось отстаивать свое мнение после получения приказа.

Никакая война не бывает без потерь, но командиру всегда нужно искать возможность сохранить жизнь своих бойцов.

Что для этого нужно делать, объяснил командир батальона К2 Кирилл Вересс в интервью "Армия TV".

"Не быть пид*расом", — резко ответил он на вопрос и добавил: "Как уберечь? Как своего ребенка".

Кирилл Верес подчеркнул, что бывает разный уровень потерь – 1:50 или 1:1, поэтому всегда нужно думать о том, как уменьшить это соотношение в свою пользу.

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"Если 10 погибло против 4, то это не война, а "матня". Кто об этом думал, кто это обеспечивал?" - подчеркнул он.

По словам комбата, было много случаев, когда ему приходилось отстаивать свое мнение после получения приказа.

“Два раза я писал рапорт, потому что я не мог отдать этот приказ. Тогда я попросил дать больше времени. Раз я выпросил четыре дня, а потом выпросил три, чтобы сделать это по-своему. Я понимаю, что от ср*ки я никуда уже не уйду, но хоть минимизирую свои потери, не положу всех людей”, - рассказал он.

Кирилл Вересс говорит, что в такой ситуации собрал командиров групп, объяснил задачу и честно предупредил о возможных последствиях.

“Вернулись мы из той операции, она была успешна, задачи мы выполнили, были раненые. Мы захватили пять позиций врага, я понимал, что мы их не удержим и приказал отойти, оставив под собой две. Я вывожу [бойцов], фланги не выдерживают, не сделали другие комбаты того, что имели, а я не оставлю там своих людей умирать, потому что они не продержатся день. И я приказал отойти на пару позиций назад, где мы спокойно закрепились”, - рассказал он.

Также комбат признал, что своих бойцов нужно заставлять копать укрепления, иногда "матом их крыть", но только так удастся сохранить их жизнь.

Напомним, 12 декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года потери обеих сторон превысили 1 млн человек погибшими и ранеными.

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