Неизвестные беспилотники пытаются атаковать аэродром в Волгоградской области

Российских ждет взрывная ночь.
Рос"СМИ" сообщают, что есть попытки атаковать аэродром Мариновка в Волгоградской области в ночь на 21 марта 2025 года.
По словам местных жителей, они слышали около 5-6 взрывов в Калачевском районе.
Ранее мониторинговые каналы писали, что в сторону Волгоградской области летят до 15 моторных беспилотников и двух реактивных.
Напомним, что в Судже горит газоизмерительная станция: пожар виден даже из Курска.
Читайте также:
- "Энгельс" в огне: поразившая Украину на стратегическом аэродроме РФ
- ВСУ мощно ударили по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области
- Ночная атака БпЛА на Саратовскую область: потерявшие россияне (спутниковые снимки)