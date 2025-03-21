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Неизвестные беспилотники пытаются атаковать аэродром в Волгоградской области

Неизвестные беспилотники пытаются атаковать аэродром в Волгоградской области

В России 21 марта 2025 года – взрывная ночь / Фото: ТСН.ua

Российских ждет взрывная ночь.

Рос"СМИ" сообщают, что есть попытки атаковать аэродром Мариновка в Волгоградской области в ночь на 21 марта 2025 года.

По словам местных жителей, они слышали около 5-6 взрывов в Калачевском районе.

Ранее мониторинговые каналы писали, что в сторону Волгоградской области летят до 15 моторных беспилотников и двух реактивных.

Напомним, что в Судже горит газоизмерительная станция: пожар виден даже из Курска.

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