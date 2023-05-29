Ночные взрывы в западных областях: что известно

Во время ночного вражеского обстрела 29 мая над западными областями силы ПВО сбили 6 крылатых ракет и 10 беспилотников.

Об этом сообщает Воздушное командование "Запад".

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"В течение ночной атаки подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" на западном направлении уничтожено 6 крылатых ракет и 10 беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ночью 2023 года российские военные атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами "Shahed-136/131", крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

Статистика уничтожения враждебных целей над мероприятием. ФОТО: Воздушное командование "Запад"

Ночная атака России по западу Украины

Напомним, во Львовской области в ночь на 29 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги, позже власти сообщили о работе ПВО. Утром глава области Максим Козицкий уточнил, что российские войска атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Одна из ракет долетела и до Львовщины. Защитники сбили ее над Золочевским районом.

Также взрывы прогремели на Хмельнитчине. В областной военные администрации рассказали, что ударили по объектам Хмельнитчины. Один из них – военный.