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Ночью над Киевом могли сбить еще два "Кинжала" — Арестович

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1403
Время на прочтение
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Ночью над Киевом могли сбить еще два "Кинжала" — Арестович

Арестович убеждает, что сбитых "Кинжалов" больше. Скриншот с видео

Арестович утверждает, что сбитых "Кинжалов" может быть больше.

Военный обозреватель и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в ночь на 18 мая во время ракетного удара над Киевом могли сбить две ракеты "Кинжал".

Об этом он заявил в интервью Юлии Латыниной.

Алексей Арестович отметил, что в России ориентировочно сотня ракет, которые быстро могут закончиться.

"У меня есть информация от наших Воздушных сил, что сегодня ночью они сбили еще два "Кинжала". И так эта сотня ракет может превратиться в ничто. Но и носителей, и летчиков, подготовленных к применению, очень мало", — сказал Арестович.

Напомним, впервые украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" 4 мая в небе над Киевом.

В ночь на 16 мая силы ПВО сбили шесть ракет "Кинжал". Все они летели в Киев.

По данным британской разведки, Путин шокирован уязвимостью расхваленных ракет "Кинжал".

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Дата публикации
Просмотры
1403
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