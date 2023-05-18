Ночью над Киевом могли сбить еще два "Кинжала" — Арестович

Арестович утверждает, что сбитых "Кинжалов" может быть больше.
Военный обозреватель и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в ночь на 18 мая во время ракетного удара над Киевом могли сбить две ракеты "Кинжал".
Об этом он заявил в интервью Юлии Латыниной.
Алексей Арестович отметил, что в России ориентировочно сотня ракет, которые быстро могут закончиться.
"У меня есть информация от наших Воздушных сил, что сегодня ночью они сбили еще два "Кинжала". И так эта сотня ракет может превратиться в ничто. Но и носителей, и летчиков, подготовленных к применению, очень мало", — сказал Арестович.
Напомним, впервые украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" 4 мая в небе над Киевом.
В ночь на 16 мая силы ПВО сбили шесть ракет "Кинжал". Все они летели в Киев.
По данным британской разведки, Путин шокирован уязвимостью расхваленных ракет "Кинжал".
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