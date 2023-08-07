Оккупанты били по девяти областях Украины: как прошла ночь в регионах

Областные государственные администрации рассказали о ситуации в регионах по состоянию на 9:00 утра 7 августа. Как прошла ночь в областях Украины.

Черниговщина

За сутки – пять обстрелов (42 взрыва). Враг использовал минометы, артиллерию по Новгород-Северской громаде (три обстрела из миномета, один из артиллерии); по Городнянской громаде (один обстрел из минометов). Без жертв и разрушений.

Сумщина

Ночью и утром враг совершил два обстрела. Зафиксировано 20 взрывов. Из РСЗО и минометов обстреляно три населенных пункта в Новослободской, Середино-Будской, Хотинской громадах. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня врагом был произведен 21 обстрел. Зафиксировано 139 взрывов. Обстреляно 14 населенных пунктов в семи громадах: Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Середино-Будской, Шалыгинской, Эсманской, Новослободской.

Середино-будская громада: минометный обстрел (четыре взрыва), артиллерия (16 взрывов). В результате обстрела повреждено хозяйственное здание. Хотинская громада: минометный обстрел (пять взрывов); в результате обстрела повреждены два домохозяйства.

Днепропетровщина

Этой ночью враг ударил по области ракетой. Взрыв раздался в Покровской громаде. Возник пожар, который спасатели уже потушили. Остальные последствия атаки выясняются. Прошло без погибших и пострадавших.

Наутро российская армия обстреляла Мировскую громаду Никопольщины. Туда прилетели снаряды из тяжелой артиллерии. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Запорожская область

Запорожье снова под ударами военных РФ – 69 обстрелов по 24 населенным пунктам. За прошедшие сутки враг совершил 61 артиллерийский обстрел по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Железнодорожного, Преображенки, Приютного, Новодаровки, Новоандреевки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Волшебного, Красного, Левадного, Темсыров, Темыров, ятихаток, Лобкового, Малых Щербаков, Каменского и Новоивановки. Три авиационных удара потерпел Орехов, зафиксированы обстрелы из РСЗО по Темировке, Новодаровке, Малиновке, Гуляйпольскому и Лобковому. Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Прошло без пострадавших.

Харьковщина

Вчера утром в результате удара по Харькову ракетой С-300 повреждено здание ремонтного цеха в Холодногорском районе, произошел пожар. Без пострадавших.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов, в частности, Гурьев Казачок Богодуховского района, Стрелка Харьковского района, Гатище Чугуевского района, Потихоново, Отрадное и Бологовка Купянского района.

На Купянском направлении наши воины успешно отразили атаки противника в районе восточнее Петропавловки. Враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Двухлетняя, Кондрашовка, Кучеривка, Купянск и Кисловка. В результате удара управляемой авиабомбой по с. Петропавловка Купянского района повреждены здания фермерского хозяйства; горела ферма. В результате артиллерийского обстрела г. Купянск произошло возгорание леса. Ранения получил 31-летний гражданский мужчина.

В результате обстрела с. Путниково Купянского района получила ранение женщина 61 года и ее 65-летний мужчина. Состояние мужчины легкое, женщина в состоянии средней тяжести. В результате удара управляемой авиабомбой по с. Подолы Купянского района произошел лесной пожар, повреждено частное домовладение. Погибла женщина 57 лет. Мужчина 66 лет получил ранение и был госпитализирован. Состояние раненого тяжелое.

Луганщина

Враг нанес очередной авиационный удар по Белогоровке. По этому селу, а также в сторону Кузьминого, оккупанты открывали артиллерийский огонь. За день по линии боевого столкновения вблизи с. Невское – 25 обстрелов. По Новолюбовскому мосту враг выпустил 20 снарядов. Мост разрушен до основания. Также разрушен дорожный холст у моста.

Донеччина

За прошедшие сутки рашисты обстреливали населенные пункты области из артиллерии и РСЗО "Град". Под огнем – Авдеевка (жилой сектор, ЧАО "АКХЗ", предприятие "Микофуд"), жилищные секторы городов Новоукраинка, Красногоровка.

Николаевщина

Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков. Пострадавших нет.

Херсонщина

Ночью 7 августа враг атаковал Херсон, армия РФ продолжила крыть огнем дома херсонцев в центральной части города. Ранена 93-летняя женщина. С минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали.

Утром оккупанты обстреляли жилой дом. У восьми жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одно маломобильное лицо. Во время тушения пожара, нанесенного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела. Обстрелы утром продолжились. В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины – контузия.

За сутки по области противник совершил 30 обстрелов (99 снарядов), из них по г. Херсон — 4 обстрела (12 снарядов). Врагом попали в районы 14 населенных пунктов области; территорию дачного кооператива (г.Берислав)

К вечеру оккупанты обстреляли Ольговку. Один из снарядов попал во двор частного дома. Травмированы две женщины 77 и 73 лет; пострадавших госпитализировали. Всего за сутки из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.

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