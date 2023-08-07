"Враг пытается вернуть потерянные позиции": Маляр о самом горячем направлении на фронте

Ганна Маляр рассказала, где шли ожесточенные бои на фронте за неделю.

Заместитель министра обороны Ганна Маляр рассказала, что на прошлой неделе оккупационная армия РФ пыталась вернуть под свой контроль территории Харьковской области, потерянные ранее. Горячее всего было на Купянском направлении.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

"На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было самое горячее направление, враг пытался пробить нашу оборону. Ему этого не удалось. Но противостояние было очень жесткое", — рассказала она.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "МАЛЯР: Обстановка на Востоке и Юге крайне напряжена! Враг ощутимо увеличил обстрелы!"

В Харьковской области оккупанты пытались вернуть позиции, которые они потеряли еще прошлой осенью.

"У них такой план. Они хотят в Харьковской области вернуть утраченные территории", — добавила замминистра.

По словам Маляр, на прошлой неделе обстановка была крайне сложной и напряженной – как на востоке, так и на юге.

"Враг для себя выбрал основным направлением именно восток. Наступление там продолжается еще с января этого года по нескольким направлениям. Это Лиманское, Купянское, Авдеевское, Марьинское и Бахмутское направление. Всю прошлую неделю восток был эпицентром боевых действий", — резюмировала она.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных удара, произошло 50 боевых столкновений.

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