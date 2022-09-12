Оккупанты трижды за ночь накрыли огнем Днепропетровщину

Погибших и раненых нет.
В ночь на 12 сентября российская армия трижды обстреляла Днепропетровскую область из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии. Под удар попали Никопольский и Криворожский районы.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Оккупанты попали по трем общинам — Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской. Погибших и раненых нет. Повреждены частные дома, лицей и электросети. Масштабы разрушения уточняются.
Враг также нанес удар по Зеленодольской общине.Там повреждены дома и газопровод. Люди не пострадали.
Напомним, российская армия в ночь на 12 сентября обстреляла Новобаварский район Харькова. Под удар попал жилой дом, есть жертвы.
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