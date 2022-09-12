Окупанти тричі за ніч накрили вогнем Дніпропетровщину

Загиблих та поранених немає.

У ніч проти 12 вересня російська армія тричі обстріляла Дніпропетровську область з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії. Під удар потрапили Нікопольський та Криворізький райони.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Окупанти поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Загиблих та поранених немає. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. Масштаби руйнування уточнюються.

Ворог також завдав удару по Зеленодольській громаді. Там понівечені будинки та газогін. Люди не постраждали.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 12 вересня обстріляла Новобаварський район Харкова. Під удар потрапив житловий будинок, є жертви.

Ви відправляєте чортів назад у пекло! Найважче попереду! Зеленський - про 200 днів війни

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