"От безумных жди чего угодно": эксперт об угрозе наступления РФ с севера

Черник отметил, что по разведывательным признакам, на севере прямой подготовки к наступлению пока не зафиксировано.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал Сергей Наев рассказывал, что на северных границах Украины РФ развернула около 19 тысяч своих войск.

Могут ли оккупанты снова атаковать с севера, в телемарафоне рассказал военный аналитик, полковник запаса Петр Черник.

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"От безумных можно ожидать чего угодно... Имеют ли они определенный потенциал? Конечно, что имеют. Можно ли ожидать от них такого акта самоубийства? Можно ожидать", — отметил Черник.

В то же время он напомнил, что в отличие от начала этой войны практически все украинские границы на севере, с белорусскими включительно, превращены в своеобразную "линию Маннергейма".

"Все, что там могло быть заминировано – заминировано. Все инженерные сооружения, которые должны быть построены – построены. Будет ли нам неприятно, если такое произойдет? Однозначно да. Но поднимать планку страха, что вот "у них есть что-то такое и такие силы, что уже завтра возьмут Сумы или прорвутся в Харьков" – на эту минуту точно неуместно", – объяснил эксперт.

Он отметил, что по разведывательным признакам, на севере прямой подготовки к наступлению пока не зафиксировано.

"А то, что они должны дергать и расшатывать нас, то главное и первое правило войны – концентрации сил и средств. А третье правило – скрытый маневр. Здесь может быть какая-то тактическая ситуация, которую мы пока не можем увидеть", – подытожил Черник. .

Ранее военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что о готовящемся возможном наступлении с севера может свидетельствовать активизация российских ДРГ на границе.

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