"От безумных жди чего угодно": эксперт об угрозе наступления РФ с севера

Черник отметил, что по разведывательным признакам, на севере прямой подготовки к наступлению пока не зафиксировано.
Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал Сергей Наев рассказывал, что на северных границах Украины РФ развернула около 19 тысяч своих войск.
Могут ли оккупанты снова атаковать с севера, в телемарафоне рассказал военный аналитик, полковник запаса Петр Черник.
"От безумных можно ожидать чего угодно... Имеют ли они определенный потенциал? Конечно, что имеют. Можно ли ожидать от них такого акта самоубийства? Можно ожидать", — отметил Черник.
В то же время он напомнил, что в отличие от начала этой войны практически все украинские границы на севере, с белорусскими включительно, превращены в своеобразную "линию Маннергейма".
"Все, что там могло быть заминировано – заминировано. Все инженерные сооружения, которые должны быть построены – построены. Будет ли нам неприятно, если такое произойдет? Однозначно да. Но поднимать планку страха, что вот "у них есть что-то такое и такие силы, что уже завтра возьмут Сумы или прорвутся в Харьков" – на эту минуту точно неуместно", – объяснил эксперт.
Он отметил, что по разведывательным признакам, на севере прямой подготовки к наступлению пока не зафиксировано.
"А то, что они должны дергать и расшатывать нас, то главное и первое правило войны – концентрации сил и средств. А третье правило – скрытый маневр. Здесь может быть какая-то тактическая ситуация, которую мы пока не можем увидеть", – подытожил Черник. .
Ранее военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что о готовящемся возможном наступлении с севера может свидетельствовать активизация российских ДРГ на границе.
Читайте также: