Утром во вторник, 2 мая, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался взрыв.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, звук взрыва был слышен около 07:00 утра. После этого на место происшествия промчались оккупационная полиция и "скорая".

"Одиночный взрыв слышали в 6:45 жители северных районов города. Сразу после по улицам промчался уже привычный для оккупантов Мелитополя набор — полиция и скорая. Обычно обособленный хлопок догоняет коллаборантов, поэтому ожидаем хорошие новости", — говорится в сообщении.

"Бавовна" в Мелитополе

Во временно о купленном россиянами Мелитополе Запорожской области часто "расцветает" "бавовна". В частности, вечером, 27 апреля, в городе раздался мощный взрыв — в небо взвился черный дым.

Накануне город посетила "бавовна", в результате чего погиб один коллаборант, а еще один получил ранения. После этого оккупанты схватили девушку, которая просто стояла на остановке.

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