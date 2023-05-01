Гороскоп на 2 мая для всех знаков Зодиака: день дежавю

День, в течение которого нас может постоянно преследовать ощущение дежавю, когда будет казаться, что все происходящее с нами уже случалось.

События и люди, посланные нам в это время, придут не для того, чтобы мы могли предаться приятным воспоминаниям, а для работы над совершенными некогда ошибками и их исправления. Это поможет избежать такого рода косяков в будущем, что само по себе очень важно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 мая для Овнов

К работе над очередным проектом можно приступать только в том случае, если будет завершен предыдущий, в противном случае последний будет мешать вам в работе, постоянно оттягивая назад.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 мая для Тельцов

Воспоминания о прошлом – даже очень приятные – не должны заменять сегодняшний день, иначе рискуете всю жизнь прожить во власти событий, которые уже прошли, а значит, не должны иметь над вами власти.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 мая для Близнецов

От общения с близкими и друзьями в этот день желательно отказаться: чересчур велик риск серьезного конфликта, выход из которого окажется длительным, а потому на редкость трудным.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 мая для Раков

Деньги, которые окажутся в вашем распоряжении, необходимо тратить разумно и практично: помните, что спустить можно все, но для комфортной жизни необходима финансовая "подушка безопасности".

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 мая для Львов

События этого дня во многом изменят ваше отношение к человеку, который до сих пор казался вам крайне неприятным: может оказаться, что все это время вы заблуждались в оценке его достоинств и недостатков.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 мая для Дев

День, когда нужно избегать слишком тесного контакта со своими близкими – их раздражительность может стать причиной ссоры, которую – несмотря на то, что она возникнет на пустом месте – трудно будет урегулировать.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 мая для Весов

Прекрасное время для того, что исправить совершенные ранее ошибки, особенно если они касаются отношений с людьми: желательно извиниться перед теми, кого вы – случайно или намеренно – обидели.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 мая для Скорпионов

Решив заняться спортом, избегайте серьезных физических нагрузок: ваш организм не готов к олимпийским рекордам, поэтому вместо ожидаемой пользы напряжение принесет вам вред.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 мая для Стрельцов

Велика вероятность того, что некогда любимый человек именно сегодня – телефонным звонком или еще каким-то способом – напомнит вам о себе: не стоит обольщаться на этот счет – повторно выстроить отношения не удастся.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 мая для Козерогов

Не позволяйте былым обидам всплыть в отношениях с любимым человеком: тот факт, что не были исчерпаны и забыта в свое время, дает основания опасаться, что они рассорят вас сейчас.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 мая для Водолеев

День благоприятен для занятий хобби, а вот работой сегодня лучше не заниматься вообще или хотя бы оставить себе решение рутинных вопросов, которые не требуют особых талантов – только усидчивость и терпение.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 мая для Рыб

Лучший способ улучшить испорченное настроение – творчество: даже те, кто никогда раньше не занимался живописью, не вязал и не вышивал, смогут не только настроиться на позитив, но и создать нечто прекрасное.

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