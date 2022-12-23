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Партия "Зеленые" требует от Шольца предоставить Украине танки Leopard — Spiegel

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
892
Время на прочтение
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Партия "Зеленые" требует от Шольца предоставить Украине танки Leopard — Spiegel

Фото: Getty Images

Заявление произошло на фоне предоставления Украине Patriot.

Немецкая партия "Зеленые" требует от канцлера Олафа Шольца расширить военную помощь ВСУ. В частности, предоставить современные танки.

Об этом пишет Der Spiegel.

Депутаты ужесточили призывы о расширении помощи после того, как Белый дом заявил о передаче Киеву Patriot.

"Германия должна воспользоваться моментом и качественно скорректировать свою военную поддержку. Это касается поставок боевых танков и бронетранспортеров западного образца, таких как Leopard", – заявила представитель партии в парламентском комитете по обороне Сара Нанни.

Также глава немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер подчеркнул, что просьба Украины о танках — это "не несбыточная мечта, а конкретный анализ потребностей на фоне российской мобилизации".

Напомним, представитель по оборонной политике руководящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер предложил Шольцу передать ВСУ "устаревшую" модификацию Patriot-PAC-2. По его словам, ВСУ нуждаются в таком вооружении.

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Дата публикации
Просмотры
892
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