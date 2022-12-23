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Партія "Зелені" вимагає від Шольца надати Україні танки Leopard - Spiegel

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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1306
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Партія "Зелені" вимагає від Шольца надати Україні танки Leopard - Spiegel

Фото: Getty Images

Заява прозвучала на тлі надання Україні Patriot.

Німецька партія "Зелені" вимагає від канцлера Олафа Шольца розширити військову допомогу ЗСУ. Зокрема надати сучасні танки.

Про це пише Der Spiegel.

Депутати посилили заклики щодо розширення допомоги після того, як Білий дім заявив про передавання Києву Patriot.

"Німеччина повинна скористатися моментом і якісно скорегувати свою військову підтримку. Це стосується поставок бойових танків і бронетранспортерів західного зразка, таких як Leopard", – заявила представниця партії в парламентському комітеті з питань оборони Сара Нанні.

Також голова німецько-української парламентської групи Робін Вагенер наголосив, що прохання України про танки - це "не нездійсненна мрія, а конкретний аналіз потреб на тлі російської мобілізації".

Нагадаємо, представник з оборонної політики керівної Вільної демократичної партії Німеччини Маркус Фабер запропонував Шольцу передати ЗСУ "застарілу" модифікацію Patriot - PAC-2. За його словами, ЗСУ потребують такого озброєння.

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Дата публікації
Перегляди
1306
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