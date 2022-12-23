Росія вдарила по Дніпропетровщині з важкої артилерії

Російська армія у ніч проти 23 грудня вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Постраждали міста Нікополь та Марганець. Загиблих та поранених немає. У Нікополі російські снаряди пошкодили приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Марганці наслідки обстрілу з’ясовуються.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області. У результаті постраждали хлопці віком 3 та 15 років. Російська ракета влучила в будинок, де саме перебували діти.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко