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Росія вдарила по Дніпропетровщині з важкої артилерії

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Росія вдарила по Дніпропетровщині з важкої артилерії

Окупанти випустили снаряди по цивільних мешканцях.

Російська армія у ніч проти 23 грудня вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Постраждали міста Нікополь та Марганець. Загиблих та поранених немає. У Нікополі російські снаряди пошкодили приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Марганці наслідки обстрілу з’ясовуються. 

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області. У результаті постраждали хлопці віком 3 та 15 років. Російська ракета влучила в будинок, де саме перебували діти.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Обстріл регіонів 22 грудня: окупанти гатять по Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині

Обстріл регіонів 22 грудня: окупанти гатять по Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині

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Дата публікації
Перегляди
1550
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