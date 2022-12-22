Росія вдарила по Дніпропетровщині: постраждала 8-річна дівчинка (фото)

Окупанти пошкодили близько 20 житлових будинків.
Російська армія у ніч проти 22 грудня вдарила по Дніпропетровщині з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії. Постраждала 8-річна дівчинка.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Під обстріл потрапили Червоногригорівська та Марганецька громади Нікопольського району. Росіяни випустили по цивільних мешканцях понад 50 снарядів.
Дитина постраждала у Марганці. Її госпіталізували, надали допомогу і зранку вже виписали. У місті пошкоджені близько двадцяти приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі.
У Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, двадцять - пошкоджені. Побиті також господарські споруди, автівки, обірвані шість ліній електропередачі.
Нагадаємо,вчора російська армія обстріляла з важкої артилерії Марганецьку громаду у Дніпропетровській області. У результаті було пошкоджено житлові будинках, а також газогін.
Читайте також: