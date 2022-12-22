Россия ударила по Днепропетровщине: пострадала 8-летняя девочка (фото)

Российская армия в ночь на 22 декабря ударила по Днепропетровщине из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадала 8-летняя девочка.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Под обстрелы попали Красногригорьевская и Марганецкая громады Никопольского района. Россияне выпустили по гражданским жителям более 50 снарядов.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

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Ребенок пострадал в Марганце. Его госпитализировали, оказали помощь и утром уже выписали. В городе повреждены около двадцати частных домов и хозяйственных построек, несколько автомобилей и четыре электросети.

В Красногригорьевской громаде один дом разрушен, двадцать – повреждены. Разбиты также хозяйственные постройки, автомобили, оборваны шесть линий электропередачи.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, вчера российская армия обстреляла из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду в Днепропетровской области. В результате были повреждены жилые дома, а также газопровод.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

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