Россия ударила по Днепропетровщине: пострадала 8-летняя девочка (фото)

Оккупанты повредили около 20 жилых домов.
Российская армия в ночь на 22 декабря ударила по Днепропетровщине из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадала 8-летняя девочка.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Под обстрелы попали Красногригорьевская и Марганецкая громады Никопольского района. Россияне выпустили по гражданским жителям более 50 снарядов.
Ребенок пострадал в Марганце. Его госпитализировали, оказали помощь и утром уже выписали. В городе повреждены около двадцати частных домов и хозяйственных построек, несколько автомобилей и четыре электросети.
В Красногригорьевской громаде один дом разрушен, двадцать – повреждены. Разбиты также хозяйственные постройки, автомобили, оборваны шесть линий электропередачи.
Напомним, вчера российская армия обстреляла из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду в Днепропетровской области. В результате были повреждены жилые дома, а также газопровод.
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