Россия ударила по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии

Российская армия в ночь на 23 декабря ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Пострадали города Никополь и Марганец. Погибших и раненых нет. В Никополе российские снаряды повредили частные дома, хозяйственные постройки и газопровод. В Марганце последствия обстрелов выясняются.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области. В результате пострадали ребята в возрасте 3 и 15 лет. Российская ракета попала в дом, где как раз находились дети.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко