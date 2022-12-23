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Россия ударила по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1268
Время на прочтение
1 мин
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Россия ударила по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии

Оккупанты выпустили снаряды по мирным жителям.

Российская армия в ночь на 23 декабря ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из  тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Пострадали города Никополь и Марганец. Погибших и раненых нет. В Никополе российские снаряды повредили частные дома, хозяйственные постройки и газопровод. В Марганце последствия обстрелов выясняются.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области. В результате пострадали ребята в возрасте 3 и 15 лет. Российская ракета попала в дом, где как раз находились дети.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Обстрел регионов 22 декабря: оккупанты бьют по Днепропетровщине, Харьковщине и Сумщине

Обстрел регионов 22 декабря: оккупанты бьют по Днепропетровщине, Харьковщине и Сумщине

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Дата публикации
Просмотры
1268
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