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Пограничники сбили российского "шпиона" антидроновым ружьем

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Пограничники сбили российского "шпиона" антидроновым ружьем

Военные сразу обезвредили враждебную цель, использовав для этого антидроновое ружье / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Из-за воздействия на каналы управления коптер приземлился в недоступной местности.

Украинские пограничники с помощью специального антидронового ружья сбили российский беспилотник, который шпионил за их позициями.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Вчера в Донецкой области антидроновый расчет наших бойцов обнаружил полет вражеского "шпиона" над своими позициями", — говорится в сообщении.

Военные сразу обезвредили враждебную цель, использовав для этого антидроновое ружье. Из-за воздействия на каналы управления коптер приземлился в недоступной местности. Как говорится, не нашим, но и не вашим.

Напомним, в дронах Shahed нашли технологию, похищенную Ираном 20 лет назад в Германии.

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Дата публикации
Просмотры
410
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