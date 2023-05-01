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Горят жилые дома, есть раненые: Россия масштабно обстреливает Херсон

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3144
Время на прочтение
1 мин
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Горят жилые дома, есть раненые: Россия масштабно обстреливает Херсон

Россияне 1 мая масштабно обстреливают Херсон. / Фото: Херсонськая ОГА

Оккупанты также обстреляли Херсонскую область.

Российские террористы в понедельник, 1 мая, устроили масштабный обстрел Херсона и области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Россияне 1 мая в очередной раз начали масштабно обстреливать Херсон. Из-за этого вспыхнули пожары в частных жилых домах. Ранение получил 30-летний мужчина.

"Из-за обстрелов горят частные дома, на месте работают пожарные. Известно об одном потерпевшем – 30-летний мужчина получил ранение руки, его госпитализировали. Враг продолжает обстреливать город! Оставайтесь в укрытиях или воспользуйтесь правилом двух стен!", — написал Прокудин.

В Херсонской ОВА добавили, что российские террористы 1 мая сбросили на село Кизомис Херсонской области две управляемые авиабомбы.

"Авиация России сбросила в районе населенного пункта две управляемые авиабомбы. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты в понедельник, 1 мая, обстреляли Черниговскую область. На месте трагедии погиб ребенок, еще два человека получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
3144
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