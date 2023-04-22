Португалия передаст Украине 5 бронемашин

Португалия сообщила о передаче помощи ВСУ после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Министр национальной обороны Португалии Елена Каррейрас сообщила, что ее страна передаст Украине пять бронеавтомобилей.

Об этом пишет Министерство национальной обороны Португалии в Twitter.

"Португалия отправит в Украину пять бронированных спасательных и медицинских машин – три типа M113 и два типа M577", – говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников после заседания в формате "Рамштайн" сообщил, что западные партнеры будут поставлять для защиты неба над Украиной наземные системы противовоздушной обороны, а следующим этапом переговоров по военной помощи будут поставки боевых самолетов.

Руководство Латвии приняло решение передать украинским военным все имеющиеся у страны переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

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