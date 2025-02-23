Прекращение огня выгодно России: в Украине объяснили, почему Кремль хочет "передышку"

Россия стремится к временному прекращению огня, но не для достижения мира, а для перегруппировки войск и подготовки к новой волне агрессии.

Об этом во время форума "Украина.Год 2025" заявил председатель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

По его словам, Кремль требует времени для восстановления экономики, накопления военных запасов и укрепления армии.

“России нужна передышка, чтобы подготовиться к новой агрессии против Украины. Она хочет перегруппировать войска, пополнить запасы и восстановить экономику”, – отметил Иващенко.

Глава СВР также отметил, что Москва без Украины и Беларуси не может считать себя империей, а потому не откажется от своих захватнических планов.

Россия без Украины и без Беларуси, которую она уже почти оккупировала, не является империей. Ее экономика слаба и имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению. Все, что было накоплено за время правления Путина, уже израсходовано”, – заявил он.

По словам Сырского, Российская Федерация не отказалась от замысла полной оккупации Украины. По состоянию на сегодняшний день враг продолжает попытки оттеснить украинские войска и выйти на административные границы восточных и южных областей.

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