Пригожина подставили конфликтом с Гиркиным — СМИ

Конфликт главаря "Вагнера" Евгения Пригожина с террористом Игорем Стрелковым-Гиркиным должен был стать демонстрации силы "повара Путина", но превратился в "словесный понос".

Конфликт главаря вагнеровцев Евгения Пригожина и террориста Игоря Стрелкова-Гиркина оказался неудобным для первого. Лучшим решением для "повара Путина" было признать боевика "никому не интересной персоной".

Как заявил информированный источник проекта ВЧК-ОГПУ, Гиркин тоже подстраховался: он публично и непублично заявляет, что у него больной позвоночник, следовательно, для службы в штурмовой пехоте он не пригоден.

"Тянуть его на фронт после такого в пехоту вроде бы проигрышно. Как бы остается сделать вид, что он никому не интересная фигура. Хотя, конечно, вера в абсолютные силы Пригожина сильно пошатнулась. Но есть и более неприятный момент, который не очень обсуждается вслух: Стрелков публично заявляет о тех проблемах, которые действительно болят, например, он отмечает, что текущий темп наступления опасен. Казалось бы, Стрелков играет против всех и сразу, но почему тогда его не сдали "Вагнеру"? Может, именно для того, чтобы подставить Пригожина, мол смотрите: даже Стрелков ему не по зубам?", - говорит источник.

Пригожин придумал для Гиркина жестокую месть

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После волны критики со стороны террориста Пригожин предложил Гиркину занять руководящий пост в составе частной компании. По его словам, Гиркину достанется роль, "согласно его компетенции", в одном из штурмовых подразделений, пишет УНИАН.

Также сообщалось, что Пригожин придумал для Гиркина жестокую месть. Пригожину сейчас нужно показать, что влияние у него осталось – он очень хочет оторваться на ком-то. В настоящее время главарь вагнеровцев договаривается, чтобы месть критикам ему разрешили сверху.

Сегодня Пригожин жестко прошелся по террористу Гиркину, с которым у них назревает конфликт. В своих высказываниях "повар Путина" продемонстрировал все "величие российской дипломатии". Он заговорил о похоронах Гиркина и подверг сомнению его компетентность. Гиркин обиделся.

Друг террориста Гиркина, российский наемник Михаил Полинков, воюющий сейчас в Украине, публично унизил главаря "Вагнера" Евгения Пригожина за то, что тот накануне жестко "опустил" его товарища.

Впоследствии источник сообщил, что конфликт главаря "Вагнера" Евгения Пригожина с террористом Игорем Стрелковым-Гиркиным должен был стать демонстрацией силы "повара Путина", но превратился в "словесный понос".

Напомним, ранее Главное управление разведки сообщило, что основная функция главы частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина — медийная и политическая. Он не руководит боевыми отрядами в войне против Украины.

Дело "Вагнера" ​​и Пригожина – в суде

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