Нацгвардейцы "отминусовали" российский самолет Су-25 в районе Бахмута

В окупантов "минус" один самолет

Военные Нацгвардии приземлили очередной вражеский самолет. Российский штурмовик Су-25 был уничтожен в районе Бахмута.

Об этом сообщили на Facebook Нацгвардии.

Известно, что вражеская авиация прицельно использует бронированный штурмовик при уничтожении наземных целей. А также благодаря ему наносит удары по украинским позициям и населенным пунктам.

"2 февраля в 11:55 утра в юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии трех километров, цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1" и совершен пуск. В результате боевой работы один Су-25 было поражено ", – рассказал командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения с позывным Партизан.

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Бойцы отмечают, что именно на Бахмутском направлении оккупанты частично теряют боеспособность и воздушное преимущество. В частности, только за прошедшую неделю расчетом были уничтожены вертолет Ми-24 и самолет Су-25.

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