Нацгвардійці "відмінусували" російський літак Су-25 в районі Бахмута

В окупантів "мінус" один літак

Військові Нацгвардії "приземлили" черговий ворожий літак. Російський штурмовик Су-25 був знищений у районі Бахмута.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацгвардії.

Відомо, що ворожа авіація прицільно використовує броньований дозвуковий штурмовик при знищенні наземних цілей. А також завдяки йому завдає ударів по українських позиціях і населених пунктах.

"2 лютого о 11:55 ранку в південно-східній околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів, ціль була захоплена стрільцем-зенітником ПЗРК "Ігла-1" та здійснено пуск. Внаслідок бойової роботи один Су-25 було уражено", - розповів командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення з позивним Партизан.

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Бійці зауважують, що саме на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу. Зокрема, лише за минулий тиждень розрахунком було знищено гелікоптер Мі-24 та літак Су-25.

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