Пригожина підставили конфліктом з Гіркіним - ЗМІ

Конфлікт ватажка вагнерівців Євгена Пригожина та терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна виявився незручним для першого. Найкращим рішенням для "кухаря Путіна" було визнати бойовика "нікому не цікавою персоною".

Як заявило інформоване джерело проєкту ВЧК-ОГПУ, Гіркін теж підстрахувався: він публічно і непублічно заявляє, що у нього хворий хребет, отже для служби в штурмовій піхоті він не придатний.

"Тягнути його на фронт після такого в піхоту начебто програшно. Як би залишається вдати, що він нікому не цікава постать. Хоча, звісно, віра у абсолютні сили Пригожина сильно похитнулася. Але є і неприємніший момент, який не дуже обговорюється вголос: Стрєлков публічно заявляє про ті проблеми, які справді болять. Наприклад, він зазначає, що поточний темп наступу небезпечний. Здавалося б, Стрєлков грає проти всіх і відразу, але чому тоді його не здали "Вагнеру"? Може, саме для того, щоб підставити Пригожина, на кшталт дивіться: навіть Стрєлков йому не по зубах?", - каже джерело.

Пригожин придумав для Гіркіна жорстоку помсту

Після хвилі критики з боку терориста Пригожин запропонував Гіркіну зайняти керівну посаду у складі приватної компанії. За його словами, Гіркіну дістанеться роль, "згідно з його компетенцією", в одному зі штурмових підрозділів, пише УНІАН.

Також повідомлялося, що Пригожин придумав для Гіркіна жорстоку помсту. Пригожину зараз треба показати, що вплив у нього залишився - він дуже хоче відірватися на комусь. Наразі ватажок вагнерівців домовляється, щоб помсту критикам йому дозволили зверху.

Сьогодні Пригожин жорстко пройшовся по терористу Гіркіну, з яким у них назріває конфлікт. У своїх висловлюваннях "кухар Путіна" продемонстрував усю "велич російської дипломатії". Він заговорив про похорон Гіркіна та поставив під сумнів його компетентність. Гіркін образився.

Друг терориста Гіркіна, російський найманець Михайло Полинков, який зараз воює в Україні, публічно принизив ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина за те, що той напередодні жорстко "опустив" його товариша.

Згодом джерело повідомило, що конфлікт ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина з терористом Ігорем Стрєлковим-Гіркіним мав стати демонстрації сили "кухаря Путіна", але перетворився у "словесний пронос".

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки повідомило, що основна функція очільник приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина - медійна і політична. Він не керує бойовими загонами у війні проти України.

Справа "Вагнера" і Пригожина - в суді

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