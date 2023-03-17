"Путин программирует вопросы мирового голода" — Данилов

Российский диктатор Владимир Путин программирует мировой голод в ближайшие годы.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью " Радио Свобода ".

По словам Данилова, у Путина большое желание, чтобы ближайшие год, два, три появилось такое явление, как голод.

"Почему я сейчас говорю о турбулентных процессах? Дело в том, что мир не хочет признать очень простую вещь, что когда у нас происходит война сейчас, когда Российская Федерация напала на нашу страну коварно, и происходящие процессы будут отражаться в ближайшее время на всему мировому сообществу.

Он считает, что Путин стремится использовать то, что Украина, кормившая огромное количество населения в мире, значительно снизит эти возможности.

Также читайте В России обнаружили новые массовые захоронения "вагнеровцев"

"Это один из планов Путина. Почему я и говорю, что с ним надо заканчивать как можно скорее. Потому что это вещи, которые абсолютно понятны. Они есть на столе. Но о них никто не говорит. Мы говорим на сегодня об уничтожении. Конечно., нам это болит и для нас этот вопрос №1 – это жизнь наших граждан, которых уничтожает этот мерзавец. Это уничтожение нашей инфраструктуры, которую они почти каждый день делают. Но есть еще третий вопрос", — говорит Данилов.

Он добавляет, что это вопрос мирового голода, который Путин программирует. В частности, он рассказал о расчетах, которые аппарат СНБО представил президенту и Кабмину. Согласно им, когда мир в 2040-2050 годах выйдет на население примерно в 10 миллиардов граждан мира, нужно иметь в виду, что дополнительно нужно будет 265 миллионов тонн протеинов.

"Где их брать – мир не знает. И чем больше будет территорий, на которых будут происходить такие вещи, как сегодня происходят на территории нашей страны, это будут еще большие вызовы", — подчеркнул секретарь СНБО.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что сейчас разрабатывается проект "Синергия", где изложено видение Украины на переговорный процесс с Россией и посредников в нем.

Читайте также: