"Путін програмує питання світового голоду" - Данілов

Російський диктатор Володимир Путін програмує світовий голод у найближчі роки.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Данілова, Путін має велике бажання, щоб найближчі рік, два, три з’явилося таке явище, як голод.

"Чому я зараз кажу про турбулентні процеси? Справа в тому, що світ не хоче визнати дуже просту річ, що коли у нас відбувається війна зараз, коли Російська Федерація напала на нашу країну підступно, і процеси, які відбуваються, будуть відображатися найближчим часом на всьому світовому співтоваристві.

Він вважає, що Путін прагне використати те, що Україна, яка годувала величезну кількість населення у світі, значно зменшить ці можливості.

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"Це один із планів Путіна. Чому я й кажу, що з ним треба закінчувати якомога швидше. Тому що це речі, які є абсолютно зрозумілими. Вони є на столі. Але про них ніхто не каже. Ми кажемо на сьогодні про знищення. Звичайно, нам це болить і для нас це питання №1 – це життя наших громадян, яких нищить цей мерзотник. Це знищення нашої інфраструктури, що вони майже щодня роблять. Але є ще третє питання", - каже Данілов.

Він додає, що це питання світового голоду, яке Путін програмує. Зокрема, він розповів про розрахунки, які аппарат РНБО презентував президенту та Кабміну. Згідно з ними, коли світ у 2040-2050 роках вийде на населення приблизно у 10 мільярдів громадян світу, потрібно мати на увазі, що додатково треба буде 265 мільйонів тонн протеїнів.

"Де їх брати – світ не знає. І чим більше буде територій, на яких будуть відбуватися такі речі, як сьогодні відбуваються на території нашої країни, це будуть ще більші виклики", - наголосив секретар РНБО.

Також секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що зараз розробляється проєкт "Синергія", в якому викладено бачення України на перемовний процес з Росією та посередників у ньому.

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