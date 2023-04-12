Резерв ВСУ готовят лучшие инструкторы стран НАТО – Череватый

Кроме военной помощи, союзники Украины проводят подготовку военного резерва ВСУ, которая сейчас проходит, в том числе, и под руководством лучших инструкторов ведущих стран НАТО.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Мы готовим свой личный состав профессионально. Тот резерв, который сейчас готовится, в частности, он готовится под руководством лучших инструкторов ведущих стран НАТО, таких, как Великобритания, США, как Германия. Даже сейчас австралийцы и новозеландцы, кажется, начали готовить, у которых очень хороший опыт тоже в той же афганской кампании. Плюс на новой технике. И еще главное то, что очень огромное количество украинских бойцов и командиров имеют боевой опыт. Начиная с 2014 года всю эту войну многие прошли, особенно командиры среднего и высшего звена, и командующие", — рассказал спикер.

Напомним, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показал, как тренируются украинские защитники перед отправлением на фронт.

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