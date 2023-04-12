Резерв ЗСУ готують найкращі інструктори країн НАТО – Череватий

Окрім військової допомоги, союзники України проводять підготовку військового резерву ЗСУ, яка зараз проходить, зокрема, й під керівництвом найкращих інструкторів провідних країн НАТО.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ми готуємо свій особовий склад професійно. Той резерв, який зараз готується, зокрема він готується під керівництвом найкращих інструкторів провідних країн НАТО, таких, як Великобританія, США, як Німеччина. Навіть зараз австралійці й новозеландці, здається, почали готувати, у яких дуже хороший досвід теж у тій же афганській кампанії. Плюс на новій техніці. І ще головне те, що дуже величезна кількість українських бійців і командирів мають бойовий досвід. Починаючи від 2014 року всю цю війну багато хто пройшов, особливо командири середньої й вищої ланки, і командувачі", - розповів речник.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв показав, як тренуються українські захисники перед відправленням на фронт.

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