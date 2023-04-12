Пані посол Британії прокоментувала відео зі стратою українського полоненого

Британська дипломатка заявила, шо вирішила для себе не дивитись відео зі стратою українського військового.

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала відео, на якому російські військові жорстоко стратили українського військовополоненого.

Свій коментар вона написала у себе на сторінці в Twitter.

Британська дипломатка заявила, шо вирішила для себе не дивитись відео зі стратою українського військового, щоб не мати ще одну причину не спати вночі.

"Це поповнює список звинувачень, які мають бути висунуті Росії за її злочини проти України. Якщо це було зроблено метою було залякати когось – вийшло навпаки", - наголосила посол.

Пізно ввечері 11 квітня Мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Перед цим росіяни катували захисника, а потім відрізали йому голову. Російські військові зафільмували черговий воєнний злочин.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перебування Росії у складі Ради безпеки ООН є абсурдом, особливо після того, як стало відомо про жорстоку страту українського бійця окупантами.

Крім того, ми раніше інформували, що справа про жахливу страту українського військовослужбовця окупантами перебуває на особистому контролі голови СБУ Василя Малюка, до розслідування залучені найкращі слідчі.

Читайте також: