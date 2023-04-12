Посол Британии прокомментировала видео с казнью украинского пленника

Британская дипломатка заявила, что решила для себя не смотреть видео с казнью украинского военного.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала видео, на котором российские военные жестоко казнили украинского военнопленного.

Свой комментарий она написала у себя на странице в Twitter.

Британская дипломатка заявила, что решила для себя не смотреть видео со казнью украинского военного, чтобы не иметь еще одной причины бодрствовать ночью.

"Это пополняет список обвинений, которые должны быть предъявлены России за ее преступления против Украины. Если это было сделано целью было запугать кого-то — вышло наоборот", — подчеркнула посол.

Поздно вечером 11 апреля Сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Перед этим россияне пытали защитника, а затем отрезали ему голову. Российские военные сняли очередное военное преступление.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что пребывание России в составе Совбеза ООН является абсурдом, особенно после того, как стало известно о жестокой казни украинского бойца оккупантами.

Кроме того, мы ранее информировали, что дело об ужасной казни украинского военнослужащего оккупантами находится на личном контроле главы СБУ Василия Малюка, к расследованию привлечены лучшие следователи.

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