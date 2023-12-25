РФ атаковала Украину дронами: где гремели взрывы и сколько сбили враждебных целей

Оккупанты продолжают террористические атаки на Украину.
Российские оккупанты в воскресенье, 24 декабря, выпустили в сторону Украины ударные беспилотники.
Об этом сообщил Генштаб.
"В минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 29 ударных БпЛА уничтожены", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, вчера вечером в некоторых регионах Украины звучала воздушная тревога. Взрывы слышали в Херсонской и Одесской областях.
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