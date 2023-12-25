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РФ атаковала Украину дронами: где гремели взрывы и сколько сбили враждебных целей

РФ атаковала Украину дронами: где гремели взрывы и сколько сбили враждебных целей

Оккупанты терроризируют Украину / Фото: ТСН.ua

Оккупанты продолжают террористические атаки на Украину.

Российские оккупанты в воскресенье, 24 декабря, выпустили в сторону Украины ударные беспилотники.

Об этом сообщил Генштаб.

"В минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 29 ударных БпЛА уничтожены", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вчера вечером в некоторых регионах Украины звучала воздушная тревога. Взрывы слышали в Херсонской и Одесской областях.

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