РФ готовит наступление на Бровары, Харьков, Сумы и Северодонецк: ночная сводка Генштаба

РФ готовит наступление на Бровары, Харьков, Сумы и Северодонецк: ночная сводка Генштаба

Оккупанты массово нарушают нормы Международного гуманитарного права в Украине.

Российские оккупанты пытаются закрепиться на захваченных позициях и сохранить темпы наступления на определенных направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по итогам восемнадцатых суток войны с Россией.

Для наращивания сил в Полесском, Таврическом и Южнобужском операционных районах россияне формируют и перемещают стратегические резервы к украинским границам.

Россияне массово отказываются ехать на войну с Украиной

Фиксируются случаи массового отказа российских военнослужащих от так называемых "командировок в Украину". Их не привлекают ни обещания по предоставлению статуса "ветерана войны", ни дополнительные суточные выплаты, ни повышенный должностной оклад.

Нарушение норм международного права

Оккупанты массово нарушают нормы Международного гуманитарного права. Они продолжают уничтожать стационарные объекты военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Так, 13 марта были нанесены ракетные удары по объектам в Умани, Ивано-Франковске, Старичах с применением самолетов стратегической авиации. Кроме того, продолжаются пуски ОТКР "Искандер" с территории Беларуси.

Волынское направление

На Волынском направлении противник проводил демонстрационные действия подразделениями из состава белорусских вооруженных сил вдоль границы Украины.

Полесье

Подразделения оккупационных войск восстанавливают боеспособность, перегруппируют войска, совершенствуют логистическое обеспечение. Также противник активно ведет разведку.

Сиверщина

На Сиверском направлении россияне сосредоточились на перегруппировке, пополнении запасов. Они готовятся к возобновлению наступления в направлении Броваров.

Слобожанщина

На Слобожанском направлении российские захватчики пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, перегруппируют войска и пытаются возобновить наступление на Харьков и Сумы.

Изюмское направление

На Изюмском направлении в результате активных наступательных действий украинских защитников противник понес потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступил.

Донбасс и Юг

На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредотачивая основные усилия на продвижении в направлении Северодонецка.

Безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник пытается вести рейдовые действия и закрепиться на достигнутых рубежах.

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