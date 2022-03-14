Гуманитарный коридор в Мариуполь снова перекрыли оккупанты

За сутки из-под обстрелов российской армии удалось эвакуировать более 5,5 тысяч украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, как в воскресенье, 13 марта, работали гуманитарные коридоры и почему не удалось вывезти людей из Мариуполя.

Об этом он рассказал в обращении к украинцам в ночь на 14 марта.

По словам президента, в этот день удалось наладить работу более десяти гуманитарных коридоров, в том числе в Киевской и Луганской областях. За сутки было спасено 5550 человек, а за последние шесть дней – уже более 130 тысяч.

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Как пояснил Зеленский, это стало возможным благодаря переговорам с российскими оккупантами. Однако эвакуировать жителей Мариуполя в этот день так и не удалось.

“К сожалению, в Мариуполе гуманитарный коридор был перекрыт. Снова. Мы сделали все, что нужно. Обеспечили тишину. Российские войска сорвали движение груза и автобусов”, – объяснил президент.

Зеленский сообщил, что не теряет надежды спасти людей из Мариуполя.

“Будем пробовать еще. До тех пор пока не сможем помочь нашим людям. Ибо они – наши. Нашего Мариуполя. Героического Мариуполя", — сказал он.

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